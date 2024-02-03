VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ocak enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Deprem konutlarının ilk etabı hak sahiplerine teslim ediliyor
Gazze'de ateşkes olsa bile Hizbullah'la savaşın süreceğini söyledi
Miraç Kandili salı günü idrak edilecek
Yemen'deki Husiler: İsrail'de belirli noktaları çok sayıda balistik füzeyle hedef aldık
Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi
03 Şubat 2024 Cumartesi 08:29:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 08:29:00

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Rawi Ali Quershi İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Rawi Ali Quershi, "Kartel-5" operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Rawi Ali Quershi'nin, İstanbul Kağıthane'de yakalandığını bildirdi.

Hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Quershi'nin, Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli rol oynadığı belirtildi.

Dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu, büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu ifade edilen Quershi'nin, Hollanda'ya gemi, sürat tekneleri ve hava yoluyla toplam 6 ton uyuşturucu sevkiyatı yaptığı, uyuşturucu için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yürüttüğünün tespit edildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak, "Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya interpol kırmızı bülten uyuşturucu ticareti
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Yeni ikili

Yeni ikili
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Çifte heyecan

Çifte heyecan
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX