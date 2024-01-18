Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kaynak: AA
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu Eskişehir'de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Eskişehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Eskişehir'de, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ mensubu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, DEAŞ'ın silahlı kanadı içinde eylem ve faaliyette bulunan, örgütün "Daşisa" listesinde adı geçen ve kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu M.İ.A.A'nın Eskişehir'de olduğu tespit edildi.
M.İ.A.A, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 38 bin lira ve 200 dolar ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan M.İ.A.A'nın, Eskişehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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