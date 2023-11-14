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14 Kasım 2023 Salı 11:35:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 11:35:00

Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Kaynak: AA

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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırşehir'de yakalandı. Şüphelinin, işlemlerinin ardından hakkında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan DEAŞ'ın Irak uyruklu sözde üst düzey komutanı Kırşehir'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde sözde üst düzen komutan olarak faaliyet yürüten şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kısa süre önce kente geldiği ve sık sık ikamet değiştirdiği belirlenen F.H'yi yakaladı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından hakkında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

Etiketler : interpol suçlu kırşehir
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