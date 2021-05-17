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17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:29:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:29:00

Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi terörist 'Sofi Nurettin' kod adlı Nurettin Halef El Muhammed etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, teröristin bugüne kadar terör örgütünün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod Halef El Muhammed, 8 Mayıs 2021'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarılı operasyonuyla terör örgütü PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargâhı yürütmesinde yer alan Sofi Nurettin kod Halef El Muhammed'in, bugüne kadar örgütün sözde askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğu bildirildi.

Etiketler : Milli İstihbarat Kırmızı bülten Murat Karayılan terörist Sofi Nurettin
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