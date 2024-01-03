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03 Ocak 2024 Çarşamba 11:40:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 11:40:00

Kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı

Kaynak: AA

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Alanya'da kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kara para aklama", "sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T'nin Alanya'da olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Etiketler : Alanya Kırmızı bülten dolandırıcılık
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