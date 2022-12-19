Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Kaynak: TRT Haber
İnterpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan DEAŞ'lı bir terörist Hatay sınır hattında yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'lı bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi.
1⃣ DEAŞ'lı bir teröristin Suriye'den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı. #MSB pic.twitter.com/dbCxCuJ8Se— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2022
Söz konusu şahıs Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalandı.
Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından "kırmızı bültenle" aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edildi.
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