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22 Aralık 2022 Perşembe 17:37:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 17:37:00

Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder Türkiye'ye getirilecek

Kaynak: TRT Haber

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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder, Türkiye ve İspanya'nın iş birliğiyle yakalandı. Önder, Türkiye'ye getirilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü, `Suç Işlemek Amacıyla Örgüt Kurma`, `Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma`, `6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet`, `Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme` ve `Resmi Belgede Sahtecilik` suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder'in İspanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Etiketler : emniyet genel müdürlüğü atilla önder kırmızı bülten ispanya
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