Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder Türkiye'ye getirilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, `Suç Işlemek Amacıyla Örgüt Kurma`, `Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma`, `6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet`, `Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme` ve `Resmi Belgede Sahtecilik` suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder'in İspanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.