Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder Türkiye'ye getirilecek
Kaynak: TRT Haber
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder, Türkiye ve İspanya'nın iş birliğiyle yakalandı. Önder, Türkiye'ye getirilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü, `Suç Işlemek Amacıyla Örgüt Kurma`, `Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma`, `6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet`, `Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme` ve `Resmi Belgede Sahtecilik` suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder'in İspanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.
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