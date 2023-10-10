Kırmızı benekli alabalığı avlamak yasak

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı benekli alabalığın avlanması yasaklandı. Alabalığın 1 Ekim-28 Şubat tarihinde yumurtladığı belirtilen açıklamada, "Avlanılması yasaklanan alabalık, bol oksijenli akarsularda ve kaliteli soğuk sularda yaşamayı seven nesli tükenme tehlikesi altında olan bir balık türüdür" ifadesi kullanıldı.

