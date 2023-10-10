VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
10 Ekim 2023 Salı 07:59:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 07:59:00

Kırmızı benekli alabalığı avlamak yasak

ABONE OL

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı benekli alabalığın avlanması yasaklandı.

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı benekli alabalığın avlanması yasaklandı. Alabalığın 1 Ekim-28 Şubat tarihinde yumurtladığı belirtilen açıklamada, "Avlanılması yasaklanan alabalık, bol oksijenli akarsularda ve kaliteli soğuk sularda yaşamayı seven nesli tükenme tehlikesi altında olan bir balık türüdür" ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Kırmızı benekli alabalığı Tunceli' Alabalığın 1 Ekim-28 Şubat tarihi
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX