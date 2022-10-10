Kirli siyasete tokat: Engellileri yalana alet etmeyin

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir engelli vatandaşı propagandasına alet ederek engelli yakını aylığı verilmediği yalanını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamayla ortaya çıkardı. Yanık, Gergerlioğlu'nun yalan söylediğini belirterek "Yalana ne gerek var" dedi. Bakan Yanık engelli vatandaşın evde yardım ödemelerinin devam ettiğini ifade ederek, "Siz de engelli vatandaşımız üzerinden kara propaganda yapacak kadar vicdanınızı kaybetmeyin! Kirli siyasi oyunlarınıza engellilerimizi alet etmeyin" dedi.



Bakan Yanık, Gergerlioğlu'nun söz ettiği Yakup Ali Çetin ile ilgili bilgi vererek şunları söyledi: "Yakup Ali Çetin'in annesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarımıza 10 Ocak 2022 tarihinde başvurmuş, 31 Ocak 2022 tarihinde Evde Bakım Yardımı alması uygun görülmüştür. O günden bugüne evde yardım ödemeleri devam etmektedir."