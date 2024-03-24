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24 Mart 2024 Pazar 13:38:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 13:38:00

Kirli ittifak son olarak Trabzon'da ortaya çıktı! DEM'li aday CHP listesinde yer aldı

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Trabzon'daki Kandil Uzlaşısı deşifre oldu. Kirli ittifak son olarak Trabzon'da ortaya çıktı. Bir dönem DEM'in eski adı olan HDP'de siyaset yapan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'ye oy verdiği pusulayı paylaşan Fikret Ataman Trabzon'un Ortahisar ilçesinde CHP listelerinden meclis üyesi olarak yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'ye yanaştı. Kent Uzlaşısı adı altında 'Kandil İttifakı'na imza attı. İstanbul, İzmit, Mersin ve Şanlıurfa'da kendi adaylarını geri çekerek DEM'li adayları desteklediğini açıkladı. DEM'lenen CHP'ye tepki yağarken Trabzon'da da kirli ittifaka imza atıldı.

DEM'Lİ ADAY DESTEK İSTEMEYE BAŞLADI

Bir dönem eski adıyla HDP'de siyaset yapan, hatta son Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde HDP'ye açık destek veren ve sosyal medya hesaplarından oy pusulasını paylaşan, iş insanı Fikret Ataman, kent uzlaşısıyla Trabzon'un Ortahisar ilçesinde CHP listelerinden meclis üyesi olarak yer aldı.

Aslen Ağrılı olan ve 9 ay önce CHP'ye üye olduğu tespit edilen Ataman için DEM Parti yöneticilerinin kentte yaşayan Doğu kökenli yaklaşık 5 bin kişiyi arayarak destek istemeye başladı.

CHP'Lİ ADAY 'KANDİL UZLAŞISIN' SESSİZ!

CHP-DEM partinin Trabzon'da deşifre olan kent uzlaşısına siyasilerden de tepki yağdı.

Sabah Gazetesi'ne konuşan AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, "Geçmişte sosyal medya hesabından Yeşil Sol Partiye verdiği oy pusulasını paylaşan ve kısa süre önce CHP'ye üye olduğu öğrenilen bir kişinin DEM partili olup olmadığını, DEM Genel Merkezi tarafından Trabzon'da meclis üyeliğine nasıl aday gösterildiğini, CHP Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya açıklasın" ifadelerini kullandı.

Etiketler : chp dem parti kent uzlaşısı trabzon fikret ataman
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