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25 Mart 2024 Pazartesi 13:34:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 13:34:00

Kirli ittifak şimdi de Adana'da mı? "CHP'li adaylar DEM lehine çekilecek" iddiası

Kaynak: Star.com.tr

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Yerel seçimlere günler sayarken terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile ittifak yapan CHP'nin Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Zeydan Karalar hakkında çok konuşulacak bir iddia geldi. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Karalar ve dört ilçe adayının kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini öne sürdü.

Yerel seçimlere kısa süre kalırken Adana'da DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'dan çarpıcı bir iddia geldi. CHP ile DEM arasında "Kent Uzlaşısı" adı altında birçok ilde ittifak yapılırken; Bozan, Adana'da Zeydan Karalar da dahil olmak üzere CHP'li adayların Seyhan, Ceyhan, Yüreğir, Çukurova'da DEM lehine çekileceğini söyledi.

24 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Nevruz Bayramı etkinliğinde konuşma yapan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan yaptığı konuşmada şunları söyledi: Adaylarımıza ve Adana'daki DEM partililere bir kulis bilgisi vermek istiyorum. Aynı zamanda bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz Adana'da bizim herhangi bir ittifakımız yok. Adana'da herhangi bir kent uzlaşımız yok. Tam da bu nedenle birileri algı oluşturmaya çalışıyor. Yalnız aldığımız kulis bilgilerine göre önümüzdeki günlerde Adana'da bizim aslında ittifak yaptığımızı iddia eden siyasi partilerin Seyhan'da Ceyhan'da Yüreğir'de Çukurova'da ve Büyükşehir'de DEM parti lehine seçimlerden çekileceğini duyduk. Birkaç gün içerisinde bunun açıklamasını yapacaklar. Çünkü kendileri yaptıkları anketlerde sonuçları görüyorlar, kaybettiklerini biliyorlar.

Seçim çalışmalarının başladığı günden bu yana CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar birçok yerde DEM Parti ile ittifak yaptığını ve her ne kadar açıklanmasa da DEM Parti Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları'nın bu ittifakın mimarı olduğu iddiaları tüm Adana kamuoyunun gündemini meşgul ediyor

Etiketler : chp dem parti kent uzlaşısı yerel seçim adana
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