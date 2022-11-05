Kirli hava kanser sebebi

Avrupa Çevre Ajansı'nın raporuna göre kanser vakalarına neden olan çevresel faktörlerin başında hava kirliliği geliyor. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, hava kirliliğinin, Avrupa'da tüm kanserlerin yüzde 1'inden, tüm kanser ölümlerinin ise yüzde 2'sinden sorumlu olduğunu, akciğer kanserinde ise hava kirliliğinin rolünün yüzde 9'a çıktığını söyledi. Prof. Dr. Tezer Kutluk, hava kirliliği, sigara dumanı, radon, ultraviyole radyasyon, asbest, belirli kimyasallar ve diğer kirleticilere maruz kalmanın, Avrupa'daki tüm kanser vakalarının yüzde 10'undan fazlasına neden olduğunu belirtti.

