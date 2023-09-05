Kırklareli'ni sel vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi aranıyor

İlçede sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.

İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Kırklareli'nde taşkın nedeniyle ormanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ekipler, biri kız çocuğu biri erkek yetişkin 2 kişiyi daha kurtardı.

"5 VATANDAŞIMIZ KAYIP"



Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "5 vatandaşımız kayıp, onları arama çalışmaları devam etmekte. Kayıplardan birinin 4 yaşında çocuk olduğu söyleniyor." demişti.

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"Sel felaketinde can kaybı 2'ye yükseldi, kayıp 4 kişi aranıyor"