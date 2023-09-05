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05 Eylül 2023 Salı 16:13:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 16:13:00

Kırklareli'ni sel vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi aranıyor

Kaynak: AA

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, su baskınlarına neden oldu. İğneada beldesinde bir turizm tesisi zarar gördü. Selde 4 kişi kaybolurken ekipler arama-kurtarma çalışması yürütüyor.

İlçede sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.

İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Kırklareli'nde taşkın nedeniyle ormanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ekipler, biri kız çocuğu biri erkek yetişkin 2 kişiyi daha kurtardı.

"5 VATANDAŞIMIZ KAYIP"

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "5 vatandaşımız kayıp, onları arama çalışmaları devam etmekte. Kayıplardan birinin 4 yaşında çocuk olduğu söyleniyor." demişti.

AFAD Başkanı Okay Memiş'ten açıklama

"Sel felaketinde can kaybı 2'ye yükseldi, kayıp 4 kişi aranıyor"

Etiketler : SEL TAŞKIN KIRKLARELİ
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