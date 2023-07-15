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Kırklareli'ndeki terör operasyonlarında 26 şüpheliden, 12'si tutuklandı
15 Temmuz 2023 Cumartesi 15:50:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 15:50:00

Kırklareli'ndeki terör operasyonlarında 26 şüpheliden, 12'si tutuklandı

Kaynak: IHA

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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yılın ilk altı ayında gerçekleştirdiği terör operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 1 Ocak - 12 Temmuz 2023 tarihleri arasında terör örgütlerine yönelik operasyonlarında; 14'ü PKK/KCK-PYD/YPG, 6 DEAŞ, 2 FETÖ silahlı terör örgütleri üyesi, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 3 ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından 1 olmak üzere toplam 26 zanlı gözaltına alındı.

Terör suçlarından yakalanan yakalan 26 şüpheliden 12'sinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı, 7'sinin sınır dışı edildiği, 7 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

Etiketler : Kırklareli Jandarma Komutanlığı terör operasyonları Kırklareli
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