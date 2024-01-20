Kırklareli'nde feci kaza: 2 can kaybı, 1 yaralı

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20 Ocak 2024 Cumartesi 20:46:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 20:46:00

Kırklareli'nde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bekir Hamza Adalmış yönetimindeki otomobil, D-100 kara yolu hastane mevkiinde H.Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Adalmış ile hafif ticari araçta bulunan Hatice Yolbakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer sürücü H.Y. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adalmış ile Yolbakan'ın cesetleri, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler : lüleburgaz kazası ölümlü kaza trafik kazası
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