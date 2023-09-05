Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oluyor

Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oluyor

Sabaha karşı başlayan sağanak, kentin kuzeyinde kuvvetli şekilde devam ediyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sağanak, su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.

Yağış nedeniyle su debisi artan ve yatağından çıkan Değirmen Deresi, Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akmaya başladı.

Asfaltın bazı bölümlerine zarar veren taşkın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Taşkın, arazilere yayılmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının 17 derece olduğu bölgede kuvvetli sağanakların yarına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici de bölgeye gelerek devam eden çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Edirne'de de zaman zaman sağanak şiddetini artırıyor.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine dek süreceği ön görülüyor.