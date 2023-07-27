Kırklareli'nde jandarmadan kaçakcılık ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kaynak: AA
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözatına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ve Vize ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 gümüş sikke ve metal obje ile 5 define arama cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
- Bakanı Uraloğlu: Yerel seçimlerde Van'ın haritadaki rengini turuncu yapacağız
- İmzalar atıldı! KAAN, kardeş ülkeyle birlikte geliştirilecek
- Yurt dışına kaçacaktı: Eski HDP'li belediye eş başkanı sınır kapısında yakalandı
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Güney Kore'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
- 5 bin TÜGVA'lı genç Ayasofya'da buluştu
- Vali Gül net konuştu: Sıfır tolerans gösterilecek