Kırklareli'nde jandarmadan kaçakcılık ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kırklareli'nde jandarmadan kaçakcılık ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ve Vize ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 gümüş sikke ve metal obje ile 5 define arama cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.