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09 Kasım 2023 Perşembe 09:07:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 09:07:00

Kırklareli'nde görüş mesafesi düştü

Kaynak: AA

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Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

İl genelinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Bazı sürücüler farlarını açarak trafikte seyretti.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Etiketler : Kırklareli sis görüş mesafesi
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