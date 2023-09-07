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07 Eylül 2023 Perşembe 15:57:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 15:57:00

Kırklareli'nde can kaybı 6'ya yükseldi

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Kırklareli'nde can kaybı 6'ya yükseldi. Selde kaybolan son kişinin de cansız bedeni bulundu.

Kırklareli'ndeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Selde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Pazartesi günü başlayan sağanak yağışın ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesin yakınların Longoz ormanları adıyla bilinen mevkide yaşanan sel felaketinde kaybolan 1 kişi arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bölge sakinlerinin küçük yağmur ormanları adını verdikleri alan son 500 yılın en yüksek yağış miktarını aldığı öne sürülüyor. AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birliklerin, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanın yakınında kaybolan kişiyi gece termal kameralarla süren arama çalışmaları gün ışımasıyla karadan ve havadan devam ediyor. Önceki gün cesedi bulunan bir kişinin İstanbul Kartal'da emekli öğretmen Ahmet Baki Şimşek'in eşi eşi Raile Şimşek' e ait olduğu öğrenildi. Çiftin tatil için Sislivadi'ye geldikleri öne sürüldü. Ahmet Şimşek'i arama çalışmaları sürüyordu. Şimşek'in cenazesi bungalov evlerin bulunduğu alanın çıkış noktasında yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sisli Vadi mevkisinde suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıldı. 5 kilometre uzunluğundaki vadide 900'ü aşkın kişinin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda komando birlikleri de katıldı. Orman köylüsü selin sürüklediği tomruk ve kütüklerin kaldırılması çalışmalarına yardım etti. Arama kurtarma köpekleri de bölgede arama çalışmalarına katıldı.

500 YILIN EN YOĞUN YAĞIŞI

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde önceki gün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. DSİ verilerine göre bölgeye son 500 yılda en yoğun yağışın düştüğü belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı. Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Bölgede ikisi önceki gün, üçü de dün olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği belirlenen işletme sahibi hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Zanlının yakalanması çalışması sürüyor.

EŞİ BULUNMUŞTU, AHMET ÖĞRETMEN ARANIYORDU

İstanbul Kartal'da emekli yeni emekli öğretmen olduğu öğrenilen Ahmet Baki Şimşek ve eşi Raile Şimşek'te yok olan o tesise tatile gelmişlerdi. Önceki gün Raile Şimşek'in cansız bedeni bulunmuştu. Ahmet öğretmeni arama çalışmaları ise sabahın ilk saatlerinde Askerler eşliğinde başladı.

ASKERLER ALANA GELDİ

Lüleburgaz Komando taburu ve diğer Askeri birlikler, AFAD, polis, jandarma, UMKE ve çeşitli kurtarma ekipleri, arama köpeklerinin desteğiyle kayıp Ahmet Baki Şimşek aranıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından bir açıklama yaparak Ahmet Baki Şimşek için 890 kişilik ekibin bölgede arama çalışması yürüttüğünü ifade etmişti.

SON KİŞİ BULUNDU

Adım adım taranan alanın yaklaşık 1.5 kilometre aşağısında ağaçların arasında Ahmet öğretmenin de cesedine ulaşıldı.

Etiketler : kırklareli sel can kaybı
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