Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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