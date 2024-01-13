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13 Ocak 2024 Cumartesi 10:46:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 10:46:00

Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Etiketler : kırklareli düzensiz göçmen göç
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