VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mersin'de şehit olan polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı
Nijerya'da koleradan ölümler 149'a yükseldi
AB: Enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemlere karşılık verilecek
Almanya enerji krizini hafifletmek için iki nükleer santralin ömrünü uzatacak
Kirişci, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldı
AFAD'dan Pakistan'a 26 bin çadır, 400 binden fazla gıda ve hijyen kolisi desteği
Bakan Varank: The Aziz Sancar Lecture bilim camiasına vizyoner bir bakış açısı sağlayacak
IMF: İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz
Pentagon, Yunanistan ve Türkiye'ye gerilimi düşürmek için diyalog çağrısı yaptı
Facebook ve Instagram arasında geçiş kolaylaşıyor
Muğla açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı
İsrail, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak
Gölcük Tersane Komutanlığı'nda bir asker şehit oldu
Biden, Florida'ya yaklaşan Ian Kasırgası'nı yerel yetkililer ile görüştü
ABD, Rus boru hattındaki sızıntıların Avrupa'ya enerji akışını etkilemesini beklemiyor
Evden çıkarılan kiracıdan avukata bıçaklı saldırı
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı
Gazprom: Rusya, Ukraynalı Naftogaz'a yaptırım uygulayabilir
NATO, müttefiklerin silah stoklarını hızla doldurmasını bekliyor
Bakan Özer üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısını açıkladı
EGM'den Mersin'deki terör saldırısına ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Bakan Soylu'dan, Demirtaş'ın 'polisevi saldırısı' paylaşımına tepki
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
TOKİ, 26 ilde 365 arsayı satışa çıkardı
27 Eylül 2022 Salı 23:41:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 23:41:00

Kirişci, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, G20 Zirvesi kapsamında Endonezya'da düzenlenen Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Kirişci, Türkiye'nin kadın ve genç girişimciliğini hızlandırmaya yönelik tecrübelerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tarım tecrübelerini paylaştı.

Kirişci, Endonezya'nın Bali kentinde, "Birlikte daha iyi, daha güçlü" temasıyla düzenlenen G20 Tarım Bakanları Toplantısı'nda "Kadın ve Genç Girişimciliğini Hızlandırmada Dijital Tarım Dönüşümünün Rolü" temalı küresel foruma katıldı.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini aktardı.

"KADINLARI TEŞVİKLERDEN ÖNCELİKLİ ŞEKİLDE YARARLANDIRIYORUZ"

Tarım alanında yeni bir bilgi teknolojileri ürünü geliştirdiklerini paylaşan Kirişci, destekledikleri projeler arasından özellikle "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne dikkati çekti.

Kirişci, bu projeyle, üretimde verimliliği ve kaliteyi artırabilmek amacıyla köyde yaşamayı taahhüt eden üniversite mezunlarına tarım hayvancılık ve gıda alanlarında destek sunduklarını anlattı.

Bununla birlikte kırsal kalkınma programlarında kadın kooperatiflerine öncelik verdiklerini vurgulayan Kirişci, şunları söyledi:

"Bu çerçevede bakanlığımızca kooperatiflerin işlevlerini geliştirebilmek ve artırmak amacıyla kadınlar başta olmak üzere kooperatifler eğitim çalışmaları ve destek politikaları ile yerel düzeyde teşvik ediliyor. 2004'ten bu yana bakanlık olarak kadın çiftçilere kooperatifçilik konusunda eğitim sunuyoruz ve pozitif ayrımcılık gözeterek kadınları teşviklerden öncelikli şekilde yararlandırıyoruz. Bunlar bakanlığımızca yürütülen temel projeler."

Etiketler : Vahit Kirişci Tarım ve Orman Bakanı Bakanlar Toplantısı
Hadise gitti, Elçin geldi

Hadise gitti, Elçin geldi
Kahvaltıda bile sushi yiyebilirim

Kahvaltıda bile sushi yiyebilirim
Konser kana bulandı

Konser kana bulandı
Tribute albüm geliyor

Tribute albüm geliyor
Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız

Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız
Bİr Türkü hayatını değiştirdi

Bİr Türkü hayatını değiştirdi
Ekimde de konserlere devam

Ekimde de konserlere devam
Furkan sessizliği

Furkan sessizliği
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes