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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı
15 Ocak 2024 Pazartesi 19:12:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 19:12:00

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı

Kaynak: İHA

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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, örgütte faaliyette bulunduğu ve Irak mahkemelerince hakkında arama kararı olduğu tespit edilen Irak uyruklu D.O.S.M.'yi şehir merkezinde kaldığı evde yakaladı.

Şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : Kırıkkale terör operasyonu DEAŞ gözaltı yabancı uyruklu şüpheli
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