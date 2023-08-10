Kırıkkale'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Kaynak: IHA
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Irak uyruklu S.K.S.'nin gizlendiği eve operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan S.K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından deport işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
- İngiltere Başkan Erdoğan'ın önerisini G7 gündemine taşıyacak
- KKTC Başbakanı'ndan Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
- Kırıkkale'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı
- Bakan Koca'dan Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım: Büyük bir proje
- Azerbaycan'dan Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
- Bakan Şimşek TCMB rezervlerine dair son verileri paylaştı