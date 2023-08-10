VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere Başkan Erdoğan'ın önerisini G7 gündemine taşıyacak
ECOWAS talimatı verdi: Nijer'e askeri müdahale hamlesi
KKTC Başbakanı'ndan Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Kırıkkale'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Bakan Koca'dan Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım: Büyük bir proje
Arap Parlamentosu, Avustralya'nın "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımından memnun
10 Ağustos 2023 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 20:00:00

Kırıkkale'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Irak uyruklu S.K.S.'nin gizlendiği eve operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan S.K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından deport işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : Kırıkkale deaş emniyet
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX