Kırıkkale'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Irak uyruklu S.K.S.'nin gizlendiği eve operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan S.K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından deport işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.