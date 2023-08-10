Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Kaynak: AA
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda Irak uyruklu S.K.S'yi (29) Çalılıöz Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından deport (sınır dışı) işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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