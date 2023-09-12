Kırgızistan'dan Azerbaycan'a destek
Kaynak: AA
Kırgızistan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.
Kırgızistan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karabağ'daki son gelişmelere dikkati çekti.
Açıklamada, "Kırgızistan, Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları dahilinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan kararlı desteğini bir kez daha teyit ediyor. Tüm sorunların, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve uluslararası hukukun temel ilkelerine uygun olarak siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.
- Bakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile telefonda görüştü
- Kırgızistan'dan Azerbaycan'a destek
- İngiltere'den Arakanlı Müslümanlar için 3,7 milyon dolarlık yardım
- Et ve Süt Kurumundan "Üreticilerin 30 bin lira ceza ödediği" iddialarına ilişkin açıklama
- Samsun Şehir Hastanesi'nde sona gelindi: 2024'ün ilk aylarında hizmete girecek
- “Mevlid-i Nebi'nin heyecanının her yürekte hissedilmesi için elimizden gelen gayreti gösterelim”