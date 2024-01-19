Kiraz'ın katilinin kuzeni CHP'nin kampanya önderi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in göreve gelmesiyle birlikte, partide en yetkili kurul olarak görev yapan PM de belli olmuştu. 60 kişilik PM'de, 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden katil terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni Utku Doğruyol da yer aldı. Doğruyol bu kez doğrudan Özgür Özel'e bağlı sosyal medya direktörü ve kampanya yöneticisi olarak ekibe katıldı. Doğruyol'un görevlendirilmesi sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar tepkilerini, "yazıklar olsun'', "neyin diyeti bu'', "CHP terörü ve teröristi kucaklamaya devam ediyor'', "Özgür'ün dağa çıkma zamanı geldi de geçiyor bile'' diyerek dile getirdi.