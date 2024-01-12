'Kıranlar' suç örgütünün firari üyesi tutuklandı
Kaynak: İHA
İzmir'de, hakkında 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Kıranlar' suç örgütünün firari üyesi, polis operasyonuyla yakalandı.
İzmir'in Tire ilçesi ve çevresinde, yasa dışı faaliyetlerinden ötürü 2021 yılında operasyon yapılan ve kamuoyunda 'Kıranlar' olarak bilinen suç örgütünün firari üyesi L.K.'nin saklandığı adresi belirleyen İzmir polisi düğmeye bastı.
"Taksirle Ölüme Neden Olma" ve "Basit Yaralama" suçlarından hakkında toplamda 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K., saklandığı adreste yakalandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.
- “Sibergöz-14” operasyonunda 120 şüpheli yakalandı
- 45 ilde “Narkogüç-43” operasyonları
- Regaip Kandili dualarla idrak edildi
- 'Kıranlar' suç örgütünün firari üyesi tutuklandı
- Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi
- "Rabbimize, kendimize ve bütün mahlukata karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz"