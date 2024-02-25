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25 Şubat 2024 Pazar 16:14:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 16:14:00

"Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" iddiasına yalanlama

Kaynak: TRT Haber

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, kiralarla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenlemenin 2022 Haziran ayında kabul edildiği hatırlatıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasına şöyle devam etti:

"2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25'lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılmıştır.

Herhangi bir resmi kurumdan, "yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına" yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir.

İddialara dayanak olarak gösterilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasında, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" şeklinde bir ifade kullanılmadığı belirlenmiştir.

Bakan Tunç, katıldığı bir TV programında yöneltilen, "Sizin tahmininiz yüzde 25 kira artışı uzatılmaz mı?" sorusuna, "Yüzde 25 sınırı Temmuz'da sona eriyor. Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor." şeklinde cevap vermiştir.

Dolayısıyla Bakan Tunç'un açıklaması, "böyle bir karar alındığı" yönünde değil, "böyle bir beklentisinin olduğu" yönündedir"

Etiketler : kiralar zam sınırı dmm
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