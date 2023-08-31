Kira uyuşmazlıklarında ara bulucu dönemi yarın başlıyor
Kaynak: TRT Haber
Kira ve kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında yarın yeni bir dönem başlayacak. Arabuluculuk Yasası'ndaki değişiklik yürürlüğe girecek. Ev sahipleri de kiracılar da uyuşmazlıklarına mahkemeden önce arabulucularda çözüm arayacak.
Kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları arttı.
Artık bu tarz anlaşmazlıklarda taraflar önce arabulucuya gidecek. Eğer arabulucu da uzlaşma sağlayamazsa yargı süreci başlayacak.
Uygulama yarın yürürlüğe girecek.
YARGININ İŞ YÜKÜ AZALACAK
Uyuşmazlıklar; kira alacağı, bedel artırımı, tahliye talebi, komşuluk hukuku ya da tazminat isteğinden kaynaklanabiliyor.
Anlaşmazlıklar artınca taraflar soluğu mahkemede alıyor, bu da yargının iş yükünü artırıyor.
Yarından sonra taraflar artık ilk olarak mahkemenin değil, ara bulucuların yolunu tutacak.
ARABULUCUDA UZLAŞILAMAZSA MAHKEMEYE GİDİLECEK
Arabulucuya gidildikten sonra taraflar en geç 4 hafta içinde bir karar verecek. Anlaşamazlarsa, bu defa hem kiracıya hem ev sahibine mahkemeye başvuru yolu açılacak.
Zorunlu arabuluculuk uygulamasının, özellikle fahiş kira artışının önüne geçilmesi konusunda katkı sağlaması bekleniyor.
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