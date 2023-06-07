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07 Haziran 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 07:30:00

Kınalı keklikler doğayla buluştu

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Kars'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şubesi ekiplerince Akkaya Kanyonu'na getirilen 3 aylık 600 keklik, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince doğaya salındı.

Kars'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şubesi ekiplerince Akkaya Kanyonu'na getirilen 3 aylık 600 keklik, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince doğaya salındı. Akyaka Kanyonu'nun 3 yıl ava kapalı olacağını ve avcıların da dikkat etmesi gerektiğini ifade eden yetkililer, tüm vatandaşların nesli tehlike altında olan kınalı keklikleri koruması gerektiğini kaydetti.

Etiketler : Kınalı keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars
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