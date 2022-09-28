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28 Eylül 2022 Çarşamba 07:00:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 07:07:00

Kimsesiz şampiyon

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Araba lastiği ve boş gaz tüpü ile çalışarak kick boks turnuvasına hazırlanan İslam Ücan, dünya şampiyonu oldu. Memleketine döndüğünde onu karşılayan bir tek kişi bile yoktu. 21 yaşındaki sporcu, bavulunu sırtına yükleyip Batman'dan köyüne yürüyerek gitti.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Batman Yeniköy'de yaşayan 21 yaşındaki İslam Ücan hayatını kick boksa adadı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle kum torbası bulamayan, araba lastikleri ve boş gaz tüpleriyle çalışmalarını yapan Ücan, 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası şampiyonasında 81 kiloda şampiyon olarak ilk kez adını duyurdu. Batmanlı sporcu, iki hafta önce de İran'da uluslararası bir organizasyonda altın kemer maçında İranlı dünya şampiyonunu yenerek unvanını elinden aldı. Büyük mutluluk yaşayan sporcu memleketine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı, çünkü onu karşılamaya gelen bir tek kişi yoktu.

DAVUL ZURNA BEKLİYORDU

"Bazı sporcular geldiğinde çiçek ve ailecek gelip davul zurnayla karşılaşıyorlar. Ama ben geldiğimde hiç kimse yoktu" diyen İslam Ücan, "Bavulumu sırtıma alıp şehir merkezine 10 kilometre uzaktaki köyüme yürüyerek geldim yine. Gerçekten çok zordu. Sıkıntılar içerisindeyim" dedi. Hedefinin Paris 2024 Olimpiyatları olduğunu ama bu moral bozukluğuyla motivasyonunu kaybettiğini söyleyen genç sporcu, "Hiçbir yerde çalışmıyorum, sadece sporla ilgileniyorum. Geçim kaynağım yok. Bundan dolayı destek istiyorum. Eğer iyi bir destek alırsam çok daha iyi yerlere gelirim" dedi.

MADDİ ZORLUKLAR YILDIRMADI

İmkansızlıklar içinde mücadele ettiğini söyleyen İslam Ücan, "Haftanın 3 günü Batman'da çalıştım, diğer 3 günü de köyde kendi imkanlarımla yaptığım alanda çalıştım. Araba lastiği ve tüple çalışarak maça hazırlandım" dedi.

Etiketler : kick boks dünya şampiyonu islam ücan
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