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31 Mart 2024 Pazar 15:53:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 15:53:00

Kimliğini kaybeden seçmenler soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı

Kaynak: İHA

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Van'ın Muradiye ilçesinde kimlik kartını kaybeden seçmenler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde oy kullanmak isteyen ve kimlik kartını kaybeden seçmenler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu.

Seçimden dolayı 30-31 Mart günü açık olan nüfus müdürlükleri seçmenlerin oy kullanma işlemleri için geçici kimlik kartı düzenledi. Nüfus müdürlüklerinde görev yapan nüfus personelleri seçmenlerin kimlik kartını düzenledikten sonra oy kullanmaları için geçici kimlik belgesi verdi.

Vatandaşların ise nüfus müdürlüğünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Etiketler : 31 mart seçim kimlik oy kullanma seçmen nüfus müdürlüğü
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