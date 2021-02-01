Kimi baştan yazıyor kimi hazırını satıyor... Ver parayı kap tezi!

Akademik danışmanlık, bitirme projesi danışmanlığı, tez danışmanlığı adı altında başkalarının yerine tez yazan kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), para karşılığı tez ve ödev hazırlayan ve hazırlatan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, para karşılığı tez ya da ödev yapılarak nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım suçlarını işleyen internet siteleri ve buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında kamu davası açılması talep edildi. AKŞAM’ın yaptığı araştırmaya göre; sanal dünyada eğitimin her alanında sipariş tez ilanları havada uçuşuyor. Sağlık bilimleri, ekonomi, iktisat, bankacılık, işletme ve daha pek çok alanda tez hizmeti verenler var.

ZAMANINDA TESLİM GARANTİLİ

Kaynak taraması, yazım aşaması ve danışmanlık hizmetlerinin de olduğunun belirtildiği ilanlarda zamanında teslim garantisi veriliyor. Bazı ilan sitelerinde ise bitirme tezini satılığa çıkaran mühendisler dikkat çekiyor. Kimisi akıllı ev otomasyonu tez projesinin satılık ilanını verirken kimisi ise yaptığı akıllı robotu satışa çıkarmış durumda.

SATILIK TEZ DÜNYASINDAN İLGİNÇ İLANLAR

Akşam'ın haberine göre, Bir ilanda tez yazdırmak isteyen öğrencilere ‘güven’ vurgusu yapılması dikkat çekti. Kullanılan ifadeler şöyle: “Profesyonel hocalarımızla yardımcı oluyoruz. Kul hakkını bilen insanlar olarak en dikkat ettiğimiz en önemli mesele güvendir.”

Tez Hazırlama Destek Merkezi adı altında öğrencilere hizmet veren bir sitede sektör haline dönüşen işin detayları yer alıyor: “Yüksek çıkan intihal oranını düşürme ücretleri akademik danışmanlık firmasına göre farklılık gösterir. Konunun zorluğuna göre sayfa başı ya da kelime hesabı yapılır. 1 sayfa 240 kelime hesap edilir. Kelime sayısı, benzerlik oranıyla hesaplanır. Teslim süresi, konu, lisans, yüksek lisans ve doktora tezi olmasına göre farklı ücretlendirilir.”

İNTERNETTE SAYFA BAŞI BİTİRME TEZİ HAZIRLAMA FİYATLARI

Ön Lisans: 15 TL ila 30 TL

Lisans: 20 TL ila 50 TL

Yüksek Lisans: 30 TL ila 50 TL

Hukuk: 20 TL ila 50 TL

İngilizce: 30 TL ila 50 TL

Müh. / Mimarlık: 30 TL ila 60 TL

Elektrik / Elektronik: 30 TL ila 60 TL

Endüstri Müh.: 30 TL ila 60 TL

İşletme: 30 TL ila 50 TL

Bitirme Tezi: 30 TL ila 50 TL

Tezsiz Yüksek L.: 30 TL ila 50 TL

İngilizce Essay: 30 TL ila 50 TL

Literatür tarama: 30 TL ila 50 TL

Mezuniyet tezi: 30 TL ila 50 TL

İş Sağ. Güv.: 30 TL ila 50 TL

Tez düzenleme: 100 TL ila 200 TL

İDARİ DENETİM ŞART

Avukat Kenan Tandoğan, “Tez sürecinde olan öğrencileri, hazırlık aşamasında ve çalışma sırasında hocaları ve idari açıdan sıkı denetlemek gerekiyor. Bu denetim ne kadar sıkı olursa o kadar bu tür konular minimize edilir” dedi.