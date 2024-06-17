Kırmızı dedi, elendi!

Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçe'nin renklerini yanlış bildi! Kırmızı dedi, 100 bin liralık soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında Fenerbahçe'nin renkleri soruldu. Heyecanlı yarışmacı Kayra Vardaer, renkleri karıştırdı.

KIRMIZI DEDİ

Fenerbahçe'nin renklerini karıştıran yarışmacı Vardaer, kırmızı cevabını verdi. Soruya yanlış cevap verince 100 bin liralık soruda elendi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün logosunda bulunan renklerden biri değildir" şeklinde soru soruldu. Cevaplar arasında sarı, mavi, kırmızı ve yeşil renkleri yer aldı.

Yarışmacı Kayra Vardaer, sorunun ardından şu sözleri dile getirdi:

"Güzel bir soru geldi. Yeşil var, ortadaki 'bitki mi' diyeyim, 'yaprak mı' diyeyim... O var. Sarı ve mavi zaten bizim renklerimiz. Lacivert ama burada mavi olarak geçmiş. Kırmızı olduğunu düşünüyorum. Kırmızı renk yok, C şıkkı kırmızı. Son kararım."

Kayra Vardaer'in cevabı vermesi sonrası Kenan İmirzalaoğlu, "Emin miydin Kayra kırmızının olmadığından" diye bir soru yöneltti. Yarışmacı Kayra, "Eminim" cevabını verdi.