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Kilis'te terör örgütü operasyonunda bir kişi tutuklandı
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26 Eylül 2023 Salı 19:55:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 19:55:00

Kilis'te terör örgütü operasyonunda bir kişi tutuklandı

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Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıs tutuklandı.

Kilis'te silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda, Zeytindalı Harekatı öncesi Suriye'nin Afrin bölgesinde YPG Silahlı Terör Örgütünün içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu R.M. isimli şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler : spot haber tutuklama pkk
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