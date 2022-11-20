Kilis Öncüpınar'a roketli saldırı

Kilis'te roketli saldırı: 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı
Kaynak: AA
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker ve 2 özel harekat polisi yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, 1 asker ve 2 özel harekat polisi yaralandı.
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