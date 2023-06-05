05 Haziran 2023 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 19:00:00
Kilis'te PKK/YPG'ye operasyon: bir şüpheli yakalandı
Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir kişi yakalandı
Kilis'te silahlı terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
- KGM, birçok ilde meydana gelen sele ilişkin açıklama yaptı
- Kaçakçılara göz açtırılmıyor: Şırnak'ta 52 gözaltı
- Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ'ye operasyon: 8 gözaltı
- BM'den soruşturma talebi
- Eskişehir'de arkadaşının başına vurarak ölümüne neden olan şahıs tutuklandı
- Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem!