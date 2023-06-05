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05 Haziran 2023 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 19:00:00

Kilis'te PKK/YPG'ye operasyon: bir şüpheli yakalandı

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Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir kişi yakalandı

Kilis'te silahlı terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : pkk/ypg kilis jandarma
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