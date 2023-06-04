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04 Haziran 2023 Pazar 19:10:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 19:10:00

Kilis'te orman yangını

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Kilis'in Polateli ilçesinde elektrik hattından çıkan orman ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Kilis'in Polateli ilçesi Eylem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, elektrik hattındaki kıvılcımlar sonrası orman ve örtü yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye çalışan köylüler, durumu ekipleri bildirdi. Yangın, olay yerine gelen ekipler ve köylülerin çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Ölü ya da yaralının bulunmadığı yangın alanında soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Etiketler : kilis orman yangın
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