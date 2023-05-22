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22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:18:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:18:00

Kilis'te depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'te, afetzedeler için yapılan kalıcı konutlarda 2 blokun kaba inşaatında sona yaklaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Kilis'te ilk etapta yapılacak 31 bloktan oluşan 645 konutun inşası sürüyor.

Atatürk Mahallesi'nde yapılan, zemin artı 3 ve 4 kat olarak planlanan konutlarda 2 blokun kaba inşaatında sona yaklaşıldı.

Konutların olduğu bölgeye 40'ı engelliler için 506 araçlık açık otopark yapılacak.

Projenin inşaat mühendislerinden Ziya Alpay, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 3 Mart'ta ilk kepçeyi vurduklarını, 31 blokun inşaatının devam ettiğini söyledi.

Alpay, 2 blokun yükseldiğini, 6 blokun da temelinin atıldığını belirtti.

Çalışmaların 12 paletli kepçe ve 12 kamyonla süratle devam ettiğine dikkati çeken Alpay, "Şu an yaklaşık 100 personelimiz var. Çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Haftanın 7 günü çalışıyoruz." dedi.

İlk etap 24 Aralık'ta bitecek

Alpay, her gün yaklaşık 450 metreküp beton dökmeyi planladıklarını ve ilk etabı 24 Aralık'ta bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Konutlarda kullandıkları malzemelere değinen Alpay, "Beton sınıfımız C30, tünel kalıp. Yani bütün döşemeler beton. Sadece ön taraflarda bims (bir tür yapı malzemesi) var. Zaten zeminimiz kaya." dedi.

Depremzedeler için yapılacak konutların 2. etabı için de çalışmaların başladığını belirten Alpay, şu bilgileri verdi:

"1098 konut daha yapılacak. 2 adadan oluşuyor. Onun da yol çalışmaları devam ediyor, bir yıl içerisinde tamamlanacak. Mayıs'ta başladık, inşallah 2024 Mayıs'ta teslim edilecek. Önümüzdeki günlerde ilk temelimiz atılacak. Burası tamamlandığında 91 blok, 1743 konut olacak."

Etiketler : Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1098 konut Depremzedeler
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