Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam 2 gün sonra ölü bulundu

Şıhmehmet Mahallesi'nde kırsal alanda ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaptığı incelemede, cesedin H.N'ye (86) ait olduğunu belirledi.

Alzheimer hastası olan ve 2 gün önce kaybolan H.N'nin cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.