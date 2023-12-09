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09 Aralık 2023 Cumartesi 17:44:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 17:44:00

Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam 2 gün sonra ölü bulundu

Kaynak: AA

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Kilis'te 2 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.

Şıhmehmet Mahallesi'nde kırsal alanda ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaptığı incelemede, cesedin H.N'ye (86) ait olduğunu belirledi.

Alzheimer hastası olan ve 2 gün önce kaybolan H.N'nin cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler : alzheimer hastası cesedi bulundu yaşlı adam
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