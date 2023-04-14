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14 Nisan 2023 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 16:30:00

Kilis'te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Kilis'te 4 katlı bina çöktü.

Şeyh Sakıp Mahallesi Yeni Hal Sokaktaki 4 katlı binada çökme meydana geldi.

Enkaz bölgesine yönlendiren arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Binanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan incelemede ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Etiketler : kilis bina çökme
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