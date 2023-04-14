Kilis'te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Kilis'te 4 katlı bina çöktü.
Şeyh Sakıp Mahallesi Yeni Hal Sokaktaki 4 katlı binada çökme meydana geldi.
Enkaz bölgesine yönlendiren arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Binanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan incelemede ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.
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