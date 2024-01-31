Kilise saldırısıyla ilgili yeni detay: Tanınmamak için sakallarını kesmiş
Kaynak: AA
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin emniyetteki görüntüleri paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştiren T.D.'nin olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği öğrenildi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırganın ateş açması sonucu 52 yaşındaki Tuncer Cihan adlı kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Kanlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. isimli 2 şüphelinin de aralarında olduğu 51 şüpheli yakalanmıştı.
2 ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Zincirleme operasyonlarda 30'u aşkın adrese yapılan baskınlarda yakalanan şüphelilerin polisteki sorgusu sürerken, Rus ve Tacikistan kökenli 2 şüphelinin emniyetteki fotoğrafları paylaşıldı.
SALDIRIDAN SONRA SAKALLARINI KESMİŞ
Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren D.T.'nin olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği öğrenildi.
YAPILAN OPERASYON KAMERADA
İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyon güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasındaki silahlı saldırı sonrası şüphelilerin, araçla Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti.
Ekipler, şüphelilerin Kübra Sokak'taki ikametlerine düzenlediği baskında, Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T'yi yakaladı.
Öte yandan, polis ekiplerinin operasyonu güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, polisin daireye baskın düzenlemesi ve şüphelilerin dışarı çıkarılması yer alıyor.
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