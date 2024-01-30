VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan ile "Kaplan Yolu-2024" ortak askeri tatbikatı düzenlenecek
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
ABD harekete geçti... Çin'e karşı siber güvenlik hamlesi
İran-Pakistan sınırında silahlı çatışma
Filistinli şehitler toplu mezarlara gömülüyor
Soykırımcı İsrail'den Gazze'de vahşet
30 Ocak 2024 Salı 13:56:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 13:56:00

Kilise saldırısında yeni detay: Ormanlık alanda bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda kullanılan silahlardan biri ormanlık alanda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasındaki silahlı saldırı sonrası başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin olayda kullandığı silahların bulunmasına yönelik inceleme yapan ekipler, Sarıyer'deki 2 kilometrelik alanda 300 polisin katılımıyla arama yaptı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince yapılan ve metal dedektörlerin de kullanıldığı aramalarda, olayda kullanılan ve parçalara ayrılan el yapımı silah bulundu.

Bu arada saldırıya ilişkin gözaltındaki 28 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Santa Maria Kilisesi'nde önceki gün yaşanan silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23'ü olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle, idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Etiketler : kilise saldırı silah
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX