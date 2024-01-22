Kilis'e roket düştüğü iddiası yalanlandı

Bazı sosyal medya hesaplarında, Kilis'e roket düştüğü iddia edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin gerekli araştırmaları yaptı.

Yayımladığı bültenle, iddianın gerçek olmadığı duyuruldu.

Mehmetçiğin Suriye'de terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların hatırlatıldığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Çok Namlulu Roketatarlarla (ÇNRA) terör noktalarını hedef aldığına dikkat çekildi.

Operasyonlar öncesi veya sonrasında, Suriye tarafından ateşlenen herhangi bir roketin Kilis'e isabet etmediği vurgulandı.