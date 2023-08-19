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Kilis Elbeyli'de göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
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19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:26:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:26:00

Kilis Elbeyli'de göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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Kilis'in Elbeyli ilçesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçısı oldukları değerlendirilen 3 zanlı tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde yapılan devriye faaliyetinde Çıldıroba köyünde bir araç içerisinde Suriye uyruklu göçmen kaçakçıları A.A, T.E.A. ve H.R. ile 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu.

Etiketler : kilis göçmen kaçakçı
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