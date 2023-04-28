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28 Nisan 2023 Cuma 07:41:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 07:41:00

Kılıçdaroğlu'nun 'Vizesiz Avrupa' vaadi fos çıktı!

Kaynak: Sabah Avrupa

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7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Üç ay içinde Avrupa'ya vizesiz girilecek' sözü Almanya tarafından yalanlandı. Alman hükümeti, 'Böyle bir şey söz konusu değil' dedi.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Üç ay içinde Avrupa'ya vizesiz girilecek" sözü Almanya tarafından yalanlandı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'na, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya ve AB'ye vizesiz giriş yapılabileceğini, Almanya'nın adeta onaylayan bir açıklaması olduğu söyleniyor. Böyle bir açıklama var mı?" diye soruldu. Alman hükümeti ise, "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vizeyi üç ay içinde kaldıracağını ve Türklerin vizesiz seyahat edebileceğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'na Almanya'dan resmen yalanlama geldi.

BAKANLIĞA SORULDU

Almanya Dışişleri Bakanlığı'na, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ve AB'ye vizesiz giriş yapılabileceğini, Almanya'nın adeta onaylayan bir açıklaması olduğu söyleniyor. Böyle bir açıklama var mı?" diye sordu.

"HABERİMİZ YOK"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yazılı sorulara verdiği cevapta, "Alman hükümetinin bu yönde bir açıklaması olduğundan haberimiz yok" dedi.

Bunun üzerine net bir şekilde vizenin kaldırılıp kaldırılmayacağı soruldu.

"VİZE KALDIRILMAYACAK"

"AB'ye vizesiz seyahat olacağı ileri sürülüyor. Vize kaldırıldı mı? Kaldırılacak mı?" sorusuna da Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü kısaca, "Hayır" cevabını verdi.

Bakanlığın bu cevabı üzerine bir soru daha yöneltildi.

Bu kez bakanlığa, "Bir açıklama da, vizenin üç ay içinde kaldırılacağı şeklinde. Vize mecburiyetinin kaldırılması yönünde planlar olduğundan haberdar mısınız? Bu açıklamayı teyit edebilir misiniz?" diye soruldu.

"ÜÇ AY"A DA YALANLAMA

Ancak bakanlık sözcüsü, sözlü olarak da bu soruyu net şekilde yalanladı.

Soruya cevap veren Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Hayır, böyle bir plan yok. Bu açıklamayı bu şekliyle teyit edemeyiz" dedi.

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu AB vizesiz seyahat
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