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02 Haziran 2023 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 14:00:00

Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi sözleri tekrardan gündemde: Koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır

Kaynak: aksam.com.tr

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28 Mayıs hüsranı sonrası değişim isteyen partililere rağmen istifa etmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Mayıs'ta söylediği, 'Unutmayın uzun süre koltuğunda oturup, koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir şey vardır, bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü.' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaşlar, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Türkiye'nin geleceği için oylar kullanıldı ve 5 yıl boyunca yönetimin nasıl olacağı belirlendi.

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçilirken, TBMM'de çoğunluk da Cumhur İttifakı'nda kaldı.

Böylelikle seçimlerden başarıyla çıkan Cumhur İttifakı olurken, 7'li koalisyonda hayal kırıklığı hakim.

TABAN DEĞİŞİM İSTEDİKÇE KILIÇDAROĞLU KALMAYA DEVAM EDİYOR

7'li koalisyonun lokomotif partileri olan CHP ve İyi Parti'de başarısızlığın cevabı aranırken, bir yandan da gelen değişim talepleri bastırılmaya çalışılıyor.

CHP'de parti tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık istifa etmesi gerektiğini dillendirirken, Kılıçdaroğlu ve ekibi bu taleplere kulak tıkamış durumda.

Öyle ki Kılıçdaroğlu dün partisinin MYK'sını topladı.

Tüm MYK üyelerinin istifa ettiği toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun istifası çıkmadı.

O KONUŞMASI AKILLARDA

Alınan karara yönelik tepkiler sürerken Kılıçdaroğlu'nun 7 Mayıs'ta Antalya'da yaptığı mitingdeki konuşması akıllara geldi.

Kılıçdaroğlu seçim nedeniyle vatandaşlara seslenirken, "Unutmayın uzun süre koltuğunda oturup, koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir şey vardır, bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü." dediği görüldü.

Etiketler : kemal kılıçdaroğlu seçim chp
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