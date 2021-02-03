Kılıçdaroğlu'nun savunduğu provokatörler bakın kim çıktı

CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif eylemlere ilişkin yaptığı paylaşımında "Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın!" başlığını attı. Öte yandan gözaltına alınan kişilerden birçoğunun terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ortaya çıktı.

Yakalanan 159 şüpheli kişiden; 19 kişinin DHKP-C terör örgütüyle, 23 kişinin MLKP terör örgütüyle ve 9 kişiye ise PKK terör örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı bildirildi.

Ayrıca gözaltına alınanlardan 15 kişinin DHKP-C silahlı terör örgütüyle, 17 kişinin MLKP silahlı terör örgütüyle, 13 kişinin PKK silahlı terör örgütüyle, 12 kişinin THKP/C Dev Yol terör örgütüyle, 4 kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle, 7 kişinin Anarşistler isimli oluşum ile, 8 kişinin TKP/KIVILCIM isimli oluşum ile, 3 kişinin ise SYKP isimli oluşum ile iltisaklı olduğu tespit edildi.