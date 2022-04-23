Lüzumsuz karanlık!

Faturasını ödemediği için elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'resmi rakam' diyerek paylaştığı verileri çarpıttığı ortaya çıktı. Kılaçdaroğlu elektriği kesik hane sayısını 4 milyon olarak ilan etmişti. Kılıçdaroğlu "Arkadaş bu ülkede 4 milyon hane var, resmi rakam. Her hanede iki kişi olsa, 8 milyon ediyor. 5 kişi olduğunu düşünün, 20 milyon kişi ediyor. 20 milyon kişinin elektriksiz bırakılması ne demektir, Allah aşkına" demişti.

TOPLAM ABONE 278 BİN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, devletin resmi rakamlarını paylaşarak elektriği kesik abone sayısının sadece 278 bin olduğunu söyledi. Dönmez "Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde % 0.6'dır" açıklaması yaptı. Verilere göre Türkiye'de 47 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun da bağlı bulunduğu Enerjisa Başkent Elektrik şirketinin bölgesinde toplam elektriği kesilen abone sayısı ise 6 bin 589.

DOĞUDA YOĞUNLAŞIYOR

Bu kesinti Boğaziçi dağıtım bölgesinde 11 bin 658, kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu Dicle Dağıtım bölgesinde 53 bin 210, Vangölü dağıtım şirketi bölgesinde ise 16 bin 143 oldu. Hükümet, dünyada yaşanan fiyat artışı kaynaklı olumsuzlukların yansımasını en aza indirgemek için çeşitli düzenlemeler yaptı. Elektrikte yüzde 10'luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar tüketim miktarı kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, bu limitin üstündeki tüketim için ise 1 lira 89 kuruş fiyat belirledi. Kademeli fiyatlarla mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı yüzde 14'ü buldu.

ÖDEME GÜÇLÜĞÜ ÇEKENE DESTEK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ödeme güçlüğü çeken ailelere fatura yardımı yapıyor. Bir veya 2 kişilik hanenin 75 kWh kadar olan faturaları için 103 TL, 3 kişilik hanenin 100 kWh kadar olan faturaları için 137 TL, 4 kişilik hanenin 125 kWh kadar olan faturaları için 171.67 TL ve 5 kişilik hanenin ise 150 kWh kadar olan faturaları için 206 TL yardım veriyor. Hükümet, son 3 yılda 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar TL'lik destek sağladı. Isınma yardımı alan hanelere destekler genişletilerek doğalgaz da dâhil edildi. Yaklaşık 3 milyar TL'lik doğalgaz desteğinden 4 milyon hane yararlandı. Hane başı yıllık doğalgaz destek miktarı ise 450 ila 1150 TL arasında oldu.

AKŞENER'DEN 'ONURLU ÇEKİLME' TEKLİFİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na "onurlu çekilme" teklifi yaptı. "Faturanızı ben ödeyeyim" diyen Akşener "Böylece Kılıçdaroğlu sözünü yere düşürmemiş olur" diye konuştu. Kılıçdaroğlu ise "Faturayı bir hafta sonra ödeyeceğiz. Önemli olan sesi geniş kitlelere duyurmaktı. AK Parti'ye yakın bazı arkadaşlar, 'Biz ödeyelim' falan diye ucuz kahramanlık yapıyorlar. Ne yaptığımı kavrayamamışlar. Ben öderim. Benim için çok düşük bir rakam. Elektrik faturasını ödeyemeyen milyonlar var, bundan haberleri yok" dedi. Kılıçdaroğlu'nun 'ucuz kahramanlık' sözleri Akşener "Müsaade ederseniz faturanızı ben ödeyeyim" sözlerini de akıllara getirdi.