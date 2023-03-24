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Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' montaj olduğu ortaya çıktı!
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24 Mart 2023 Cuma 01:02:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 01:02:00

Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' montaj olduğu ortaya çıktı!

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Kılıçdaroğlu'nun Las vegas'ta bir dev ekranda yayınlandığına dair yeni görüntüler servis edildi. Görüntülerin yapılan inceleme sonrası montaj olduğu ortaya çıktı. Görüntülere Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev ziyaretindeki anların kurgu olarak eklendiği anlaşıldı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için artık günler sayılıyor. Bu sırada sosyal medya ve internet haber sitelerinde de algı operasyonları da hız kesmiyor.

İletişim Başkanlığı, Kılıçdaroğlu'nun videosunun Las Vegas'ta dev ekranlarda gösterildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin montaj yoluyla eklendiği vurgulandı.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta dev ekranlarda gösterildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunun Las Vegas'ta gösterildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birçok basın yayın organında, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun o videosu Las Vegas'ta dev ekranlarda gösterildi" iddiasıyla yer alan görüntüler gerçek değildir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri, söz konusu videoya sonradan montaj yoluyla eklenmiştir."

Etiketler : kılıçdaroğlu chp Dezenformasyon algı operasyonları

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